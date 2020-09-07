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Теннис

Чесноков: женщине, в которую попал Джокович, надо дать «Оскар»

15:47, 07 сентября 2020

Бывший российский теннисист, экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков, прокомментировал решение организаторов Открытого чемпионата США (US Open) дисквалифицировать серба Новака Джоковича за попадания мячом в линейного арбитра.

Джоковича не надо было снимать. За чудовищный крик этой женщины ей «Оскара» надо дать за актёрскую игру. Ничего страшного там не произошло. Американцы — люди очень педантичные, они не гибкие, с ними невозможно спорить. Но там не за что дисквалифицировать игрока. Сколько раз мяч в кого-то попадал случайно — что, каждый раз всех дисквалифицировать? Так теннисистов не останется. Не говоря уже о том, что этот турнир теперь полностью осиротел. Теперь там смотреть просто не на кого. Просто ужасное решение супервайзера, — сказал Чесноков NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что первую ракетка мира Новака Джоковича дисквалифицировалипосле того, как он попал мячом в судью в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, писал NEWS.ru.

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