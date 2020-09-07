Чесноков: женщине, в которую попал Джокович, надо дать «Оскар»

Линейный арбитр Открытого чемпионата США по теннису, которая пострадала от удара Новака Джоковича, слишком картинно отреагировала на случившееся, считает советский и российский теннисист Андрей Чесноков.

По его словам, теннисный мяч не шайба, при этом на видео с инцидентом хорошо видно, что теннисист не видел, куда бил мяч, а также не вкладывал в подачу дополнительную силу....