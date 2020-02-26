https://static.news.ru/photo/90f0324e-58a0-11ea-82e9-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на решение Марии Шараповой завершить карьеру.

Жаль, что она решила завершить карьеру. Она очень яркая и большая звезда, выиграла все турниры Большого шлема — о чём ещё можно мечтать теннисисту? Что поделать. Кто-то заканчивает и в 20 лет, и в 25, — сказал Чесноков корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, 54-летний спортсмен отметил, что с учётом травмы плеча, которая регулярно беспокоила 32-летнюю Шарапову, это правильное решение.

Она вовремя решила это сделать, если учитывать, например, её последние два турнира. Она травмированный спортсмен, играет раз в полгода. Конечно, в такой кондиции очень сложно продолжать теннисную карьеру, всё-таки тур начинается в январе, а заканчивается в конце октября. Каждый выбирает, сколько недель будет играть, а в случае Марии можно посчитать на пальцах одной руки количество турниров. Это очень сложно, — заключил он.

За свою карьеру российская теннисистка 39 раз стала победительницей турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из которых 36 — в одиночном разряде. Является серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года и победительницей пяти турниров Большого шлема.

Ранее NEWS.ru писал, что Мария Шарапова трогательно попрощалась с теннисом.