Чесноков объяснил, как Медведев обыграл Джоковича

Бывший российский теннисист, экс девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о победе Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США (US Open).

Именно в этот раз Джокович выглядел утомлённым. С Даней он не выдерживал длинные розыгрыши, которые выдерживал со Зверевым. Ему не хватило физики и терпения. Ну и Даниил — это осьминог, вылез на корт, одна щупальца у сетки, одна за задней линией. Даня везде, куда бы ты не пробил. Чем против него быстрее играть, тем лучше и быстрее он играет сам, — сказал Чесноков NEWS.ru.

Чесноков добавил, что не удивился победе Медведева, ведь в последние годы он с Джоковичем играл на равных, а в этом году на американской серии турниров был в отличной форме, лучшей, чем сам Новак.

Медведев (вторая ракетка мира) обыграл Джоковича (1) в ночь на 13 сентября, со счётом 6:4, 6:4, 6:4. 25-летний москвич стал первым игроком-мужчиной из России, выигравшим турнир «Большого шлема» с 2005 года, когда в Австралии победил Марат Сафин.