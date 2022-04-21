Чесноков: Медведев может получить компенсацию за отсутствие на Уимблдоне

Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что Даниил Медведев может получить компенсацию в виде турнирных очков и денег за решение Уимблдона отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревновании в 2022 году. Вместе с этим он предположил, что Медведев мог выиграть турнир в этом году.

Есть правила ATP и WTA. Не надо выходить за границы правил. Если Даниила Медведева, Андрея Рублёва убирают с турнира, то они должны получить какие-то очки, какую-то компенсацию за это. На прошлом турнире он проиграл в четвёртом круге. Это значит, что он должен получить очки в этом году за выход в четвертьфинал. А также должен получить деньги за четвертьфинал. Это как минимум, — подчеркнул Чесноков.

Он также отметил, что Медведев находится в хорошей форме и вполне мог бы стать победителем турнира в этом году. Чесноков заявил, что Уимблдону стоило бы выплатить ему компенсацию и даже заплатить за моральный ущерб. При этом теннисист выразил мнение о том, что уровень соревнования не понизится из-за отсутствия на турнире российских и белорусских игроков.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддстон заявил, что на Уимблдон не попадут российские теннисисты, поддерживающие политику президента страны Владимира Путина. Уже даже разрабатываются специальные критерии для выявления позиции игроков.