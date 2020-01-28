Российская теннисистка Екатерина Макарова объявила о завершении спортивной карьеры.
Я приняла непростое решение о завершении профессиональной карьеры в теннисе. Я очень довольна и горжусь своей спортивной карьерой. Наступило время двигаться дальше и начинать новый этап в своей жизни, — написала Макарова на своей странице в Instagram.
31-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде с Еленой Весниной. Кроме того, Макарова — бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде и экс-лидер парного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
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