https://static.news.ru/photo/fcb3f77a-41cd-11ea-8b03-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFP7/Global Look Press

Российская теннисистка Екатерина Макарова объявила о завершении спортивной карьеры.

Я приняла непростое решение о завершении профессиональной карьеры в теннисе. Я очень довольна и горжусь своей спортивной карьерой. Наступило время двигаться дальше и начинать новый этап в своей жизни, — написала Макарова на своей странице в Instagram.

31-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде с Еленой Весниной. Кроме того, Макарова — бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде и экс-лидер парного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

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