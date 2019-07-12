https://static.news.ru/photo/178cd822-a490-11e9-aaea-fa163e074e61_1024.jpg Роджер Федерер Фото: Juergen Hasenkopf/www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Швейцарский теннисист Роджер Федеррер уступит в полуфинальном матче Уимблдонского турнира испанцу Рафаэлю Надалю, свидетельствуют котировки букмекерских контор.

Bwin отдаёт победу испанцу с коэффициентом 1,67, шансы швейцарца оцениваются в 2,15. BingoBoom также солидарна с коллегами и считает, что победа останется за Надалем (1.71), в то время, как шансы Федеррера оцениваются в 2.22. PariMatch также отдаёт победу испанцу с коэффициентом 1,74, шансы швейцарца оцениваются в 2,15.

В четвертьфинале Уимблдона Надалю удалось обыграть американца Сэма Куэрри в трёх партиях. Федерер в четырех партиях оказался сильнее японского теннисиста Кея Нисикори.

Матч между Надалем и Федеррером станет 40-м между ними. Встреча состоится в 17:00 по Москве.

В другом полуфинале, 12 июля, сыграют серб Новак Джокович и испанец Роберто Баутиста.

Финалист двух турниров Большого шлема в мужском парном разряде Равен Класен получил повреждение во время полуфинала Уимблдона, писал News.ru.