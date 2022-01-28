«Братан, ты тупой?»: Медведев эмоционально поговорил с судьёй на АО

Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально поговорил с судьёй во время полуфинала Australian Open. Он назвал судью «глупым» и призвал его обратить внимание на тот факт, что отец его противника Стефана Циципаса говорит при каждом розыгрыше.

Братан, ты глупый? Его отец может говорить при каждом розыгрыше? Может? Ответь на мой вопрос! Может или нет? Боже, какой ты плохой. Как ты можешь судить полуфинал ТБШ? Смотри на меня! Я разговариваю с тобой! Какой ты глупый! — эмоционально произнёс Медведев.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) российский теннисист Даниил Медведев (2-й номер мирового рейтинга) обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего девятую строчку в рейтинге ATP. 25-летний россиянин выиграл встречу в пяти сетах: 6:7 (7:4), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. В четвёртой партии у канадца был матчбол, но Медведев отыграл его с помощью подачи.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев заявил, что в переломный момент матча 1/4 финала Australian Open задумался над тем, как бы поступил на его месте первая ракетка мира Новак Джокович.