https://static.news.ru/photo/0e509a4a-204c-11ea-8aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas SandstreM/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранительные органы Бельгии, Испании, Франции и США расследуют дело о договорных матчах в теннисе. Под подозрение попали почти 135 спортсменов.

Одним из фигурантов дела является теннисист из топ-30 мирового рейтинга, несколько раз он выигрывал турниры ATP. Об этом сообщает Welt.

Издание отмечает, что преступная схема была организована «армянской мафией». Чтобы не вызывать подозрений, преступники не играли по-крупному. На матчи с известным ещё до их начала результатом делались сотни мелких ставок. Это позволяло жуликам получать десятки тысяч евро с одного «договорняка».

Сами теннисисты также делали ставки на матчи с заранее известным исходом. Ни одной фамилии подозреваемых спортсменов пока не называется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что схема договорных матчей раскрыта в Армении. Об этом рассказал член исполкома Федерации футбола Армении (ФФА) Арен Мкртчян. По его словам, факты договорных матчей были выявлены только после того, как глава Федерации футбола страны Артур Ванецян покинул пост главы Службы национальной безопасности (СНБ).