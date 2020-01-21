https://static.news.ru/photo/86f4fb8a-3c3f-11ea-9bfc-fa163e074e61_660.jpg Анна Блинкова Фото: Lu Hanxin/Xinhua/Global Look Press

Российская теннисистка Анна Блинкова в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла итальянку Ясмине Паолини.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Между тем, ещё одна россиянка Виталия Дьяченко покинула турнир, уступив американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 6:3, 4:6.

Ранее во второй круг турнира в Мельбурне не смогли выйти представляющие Россию Мария Шарапова, Любовь Самсонова, Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян, писал NEWS.ru.