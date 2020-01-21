Российская теннисистка Анна Блинкова в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла итальянку Ясмине Паолини.
Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Между тем, ещё одна россиянка Виталия Дьяченко покинула турнир, уступив американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 6:3, 4:6.
Ранее во второй круг турнира в Мельбурне не смогли выйти представляющие Россию Мария Шарапова, Любовь Самсонова, Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян, писал NEWS.ru.
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