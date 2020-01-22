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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Испании Педро Мартинеса со счётом 7:5, 6:1, 6:3 и вышел в третий круг первого турнира Большого шлема в нынешнем сезоне — Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), проходящего в Мельбурне.

Состязание продолжалось 2 часа 7 минут. При счёте 7:5, 5:0 у Медведева пошла кровь из носа, которую не удалось остановить сразу. В итоге ему пришлось взять медицинский перерыв. Следующим соперником...