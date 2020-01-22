Российская теннисистка Анна Блинкова упустила победу над представительницей Казахстана Зарине Дияс со счётом 6:4, 3:6, 4:6 и не вышла в третий круг первого турнира Большого шлема в нынешнем сезоне — Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
За выход в следующий этап соревнований Дияс предстоит побороться с победительницей пары между австралийкой Ариной Родионовой и представительницей Нидерландов Кики Бертенс.
Медведев обыграл испанца и прошёл в следующий этап Большого шлема, ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен