Безнадёга.ру: как юная украинка уничтожила Касаткину на US Open

«Я ждал это время, и вот это время пришло», — спел Виктор Цой в конце 1980-х, и эти слова сейчас идеально отражают настроение поклонников тенниса. В Нью-Йорке стартовал первый за семь месяцев турнир «большого шлема» — US Open. Правда, тем российским фанатам, которые болеют за игроков по национальному признаку, радоваться пока нечему. В ночь на вторник,1 сентября, Дарья Касаткина, в недавнем прошлом теннисистка топ-10, разгромно проиграла 18-летней украинке Марте Костюк.

Если бы два года назад кто-то сказал, что Касаткина и Костюк встретятся на US Open-2020, мало кто удивился бы, если бы эта схватка случилась в четвертьфинале или полуфинале. Дарья на тот момент была игроком топ-10, а Марта — 16-летней девушкой из Киева, самой юной участницей третьего круга «шлема». Ей тогда прочили будущее чуть ли не Мартины Хингис, чей рекорд она как раз побила. Но спустя два года девушки встретились в первом круге, и для одной из них этот вечер стал настоящей катастрофой. Речь, увы, о Дарье Касаткиной.

Удивил не сам факт её поражения, и даже не разгромный счёт (1:6, 2:6), а то, как безнадёжна была её игра. Иногда даже в проигранных матчах видишь какие-то положительные моменты, элементы, за счёт которых завтра можно будет победить, но в игре Даши печально было абсолютно всё. Главным образом — подача. Многие, наверно, уже привыкли, что Касаткина не умеет подавать, но в матче с Костюк ситуация была хуже, чем когда-либо: всего 14 выигранных очков на собственной подаче из 42. Для тех, кто за теннисом следит не очень внимательно, отметим, что нормальный средний уровень — 70% выигранных мячей на своей подаче, здесь же — чуть больше 30%.

Kostyuk beats a frankly woeful Kasatkina 6-1 6-2. pic.twitter.com/YFoQIDrKkv — Ben (@TennisWinter) August 31, 2020

Подача — главный удар в теннисе, единственный, который ты полностью контролируешь сам, а не реагируешь на удар соперника. Профессиональный амбициозный игрок обязан уметь подавать хорошо, но Дашу, кажется, к 23 годам так и не научили. Даже в лучшие годы мяч после её подачи летел со скоростью 110-120 километров в час, при средней скорости у девушек — 160-170. Серена Уильямс, для сравнения, подаёт под 200.

Раньше Касаткиной помогала побеждать плотная и умная игра на задней линии, удары ложились точно по углам, в её игре был интеллект. В матче с Костюк ничего этого не было. И даже нельзя сказать, что Марта делала что-то невероятное, она и сама ошибалась в простых ситуациях, но полностью диктовала игру. Если бы не абсолютно простые погрешности, счёт был бы 6:0, 6:0.

Что случилось с одной из лучших российских теннисисток? Почему её игра, два года назад ставившая в тупик Винус Уильямс и Анжелику Кербер, сейчас не может создать даже минимальных проблем 137-й ракетке мира? Дело в уверенности. В теннисе этот момент играет намного большую роль, чем в командных видах спорта. Тут, если ты проиграл, то это — твоё личное поражение, а не ещё 20 человек.

Полтора года назад от Касаткиной ушёл тренер и спарринг-партнёр, и она начала проигрывать. После нескольких поражений в первом круге уверенность в своих силах начинает расшатываться, спортсмен сомневается в ударах и начинает подозревать, что что-то делает не так. На следующий матч он уже выходит с мыслями, что победить вообще вряд ли получится, и с каждым разом сомнения только усиливаются.

Ещё в прошлом сезоне, когда спад только начался, Касаткина хотела взять паузу, отдохнуть от тенниса и перегруппироваться. Но тогда ей не удалось это сделать из-за рейтинга. Он обязывал её играть на множестве турниров, иначе — большие штрафы. Казалось, что после паузы, связанной с пандемией, Даша должна была вернуться с новыми силами и заиграть как в 2017-18 годах, но нет. Из пяти матчей после возобновления сезона она проиграла четыре и показала худший теннис чуть ли на за всю карьеру.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делать сейчас, неужели брать новую паузу? Скорее — нет. Лучшим выходом будет продолжать играть, сражаясь за победу в каждом матче. Надо сконцентрироваться на том, что получается лучше всего: затяжные розыгрыши на задней линии. Если ты когда-то мог с их помощью обыгрывать топ-игроков, то почему не сделать это снова в 23 года? Главное — не паниковать. Спады бывали у всех, включая Марию Шарапову, сестёр Уильямс, Роджера Федерера, Рафажля Надаля и Новака Джоковича.

А US Open на поражении Касаткиной для российских фанатов тенниса далеко не закончился. Уже 1 сентября в игру вступает тяжёлая артиллерия: Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв — наш звёздный триумвират. Медведев, как мы помним, финалист прошлогоднего US Open и один из главных фаворитов этого турнира. В четыре утра по Москве он стартует матчем с Федерико Дель Бонисом. Это будут лёгкие 3:0, если не вмешается какая-то непреодолимая сила в виде травмы.

Самый трудный матч предстоит Хачанову. 24-летний москвич, не так давно стоявший в топ-10, сыграет с 20-летним итальянцем Янником Синнером, возможно, самым талантливым и опасным игроком из новейшего поколения. Карену с ним придётся не просто попотеть, а съесть пуд соли, чтобы получить шансы на победу. Синнер — будущий игрок топ-5 почти наверняка.

Словом, US Open только начинается, всё интересное — впереди.