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Российская теннисистка Анна Блинкова упустила победу над представительницей Казахстана Зарине Дияс со счётом 6:4, 3:6, 4:6 и не вышла в третий круг первого турнира Большого шлема в нынешнем сезоне — Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), проходящего в Мельбурне.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. За выход в следующий этап соревнований Дияс предстоит побороться с победительницей пары между австралийкой Ариной Родионовой и представительницей Нидерландов Кики Бертенс. Медведев обыграл испанца...