Российский спортсмен Андрей Рублёв обыграл Юити Сугиту из Японии в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
Матч длился 1 час 53 минуты и завершился со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Рублёва. В следующем туре россиянин сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).
Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца и прошёл в следующий этап Большого шлема, ранее писал NEWS.ru.
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