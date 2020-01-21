Фото: AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская теннисистка Екатерина Александрова, «посеянная» на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне под 30-м номером, в матче второго круга уверенно победила пробившуюся в основную сетку турнира через квалификацию чешку Барбору Крейчикову.

Поединок, продолжавшийся 1 час и 3 минуты, завершился со счётом 6:1, 6:3. Александрова стала первой из россиянок, пробившихся в третий раунд Australian Open. Следующей соперницей Екатерины станет ещё одна представительница...