Американская теннисистка Аманда Анисимова заплакала после поражения в первом круге Australian Open казахстанской спортсменке Зарине Дияс со счётом 3:6, 6:4, 3:6.
Такие эмоции вызвал вопрос журналиста о смерти её отца, сообщает в Twitter журналист Билл Симонс.
Нам правда нужно говорить об этом сразу после матча? — ответила Анисимова и расплакалась.
Отец и тренер теннисистки Константин Анисимов скончался в августе 2019 года.
Самая известная российская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии, проиграв в двух сетах Донне Векич из Сербии, ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен