Американская теннисистка обвинила женскую сборную России в жульничестве

Известная в прошлом теннисистка Пэм Шрайвер выразила недовольство решением женской сборной России изменить состав в преддверии финала Кубка Билли Джин Кинг. Об этом бывшая третья ракетка мира написала на своей странице в Twitter.

Россия сжульничала сегодня, поменяв состав. Если бы я была в сборной Швейцарии, я бы подала протест. Это выглядит как осознанная и спланированная манипуляция, которую ввиду рейтинга и правил нельзя было разрешать, — написала Шрайвер.

В финале Кубка Билли Джин Кинг сборная России встречалась с национальной командой Швейцарии. За 20 минут до начала встречи между Анастасией Павлюченковой и Белиндой Бенчич, отечественный коллектив произвёл замену. В итоге вместо 12-й ракетки мира на корт вышла Людмила Самсонова.

В итоге Самсонова в трёх партиях взяла верх над Бенчич и помогла сборной России выиграть турнир. В первом матче противостояния Дарья Касаткина справилась с Джил Тайхман.

Ранее сообщалось, что сборная России по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. В полуфинале отечественные теннисистки взяли верх над соперницами из США.