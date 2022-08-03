Американская теннисистка Гауфф оценила каминг-аут Касаткиной Американская теннисистка Гауфф рада за Касаткину, совершившую каминг-аут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Касаткина

Американская теннисистка, финалистка «Ролан Гаррос» Кори Гауфф прокомментировала каминг-аут россиянки Дарьи Касаткиной. Гауфф выразила радость за коллегу из РФ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Наверное, это очень страшно — особенно с учетом того, что в ее стране к этому вопросу относятся не так открыто, как в США. Я просто очень за нее рада. Могу только представить, скольких людей она вдохновила. Думаю, поэтому важно говорить о таких вещах. Я очень за нее рада, — приводит WTA слова Гауфф.

Также 18-летняя американка выразила надежду, что поступок Касаткиной улучшит ситуацию в России в плане отношения к ЛГБТ и запустит в стране диалог.

О нетрадиционной ориентации Касаткиной стало известно 18 июня. Теннисистка призналась, что у нее есть девушка. Также она поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая в июне совершила каминг-аут.