Американцы решили допустить российских теннисистов до участия в US Open Американская теннисная ассоциация (USTA) допустила россиян до участия в US Open

Фото: Jean Catuffe/Dppi/Global Look Press

Даниил Медведев

Американская теннисная ассоциация (USTA) приняла решение о допуске россиян до участия в Открытом чемпионате США (US Open), сообщает пресс-служба организации. Игроки примут участие в турнире в нейтральном статусе, без флага государства.

Мы признаем, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые влияют на их решения. Исходя из индивидуальных обстоятельств, USTA допустит всех игроков, независимо от национальности, до участия в Открытом чемпионате США 2022 года, — говорится в заявлении.

Турнир пройдет в первые две недели сентября 2022 года. Действующим чемпионом US Open является 26-летний россиянин Даниил Медведев, обыгравший в 2021 году в финале Новака Джоковича. 13 июня Медведев стал первой ракеткой мира.



Таким образом, единственным турниром Большого шлема, где россиян лишили права выступать, остался Уимблдон. Впоследствии глава английского турнира назвал причину такого решения. По его мнению, если бы россиянин победил на Уимблдоне, то российская пропаганда использовала бы этот факт в своих целях.