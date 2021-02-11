Александрова сыграет с первой ракеткой мира в третьем круге Australian Open

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго раунда она в двух сетах одержала победу над представительницей Чехии Барборой Крейчиковой — 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. За это время россиянка девять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы четыре эйса, шесть двойных и один брейк из пяти.

В третьем круге Екатерине предстоит встретиться с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Та, в свою очередь, взяла верх над Дарьей Гавриловой, также выступающей за Австралию.

Ранее завершила выступление на турнире Светлана Кузнецова. В упорной борьбе она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич — 5:7, 6:2, 4:6. После её неудаче в женской сетке Australian Open осталось три россиянки — помимо Александровой, это Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Примечательно, что им предстоит сыграть с бывшими первыми ракетками планеты — Сереной Уильямс и Симоной Халеп соответственно.

Также стоит заметить, что, с учётом поражения Кузнецовой, турнир покинули 11 бывших победителей Australian Open в женском и мужском разрядах, в числе которых — действующая чемпионка женского турнира американка Софья Кенин. Также это Виктория Азаренко, Анжелика Кербер, Стэн Вавринка, Марин Чилич, Елена Остапенко, Слоан Стивенс, Бьянка Андрееску, Петра Квитова и Винус Уильямс.

Ранее NEWS.ru рассказывал, зачем американская теннисистка Серена Уильямс взяла с собой на Открытый чемпионат Австралии трёхлетнюю дочь Алексис Олимпию Оганян. По её словам, она бы не могла работать без дочки и впала бы в депрессию. При этом спортсменка признаёт, что такую ситуацию нельзя назвать здоровой.