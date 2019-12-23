Российская спортсменка Виталия Дьяченко занимает второе место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), набрав 192 очка.
Ещё одна россиянка Екатерина Александрова (160) поднялась на четвёртую строчку обновлённой версии рейтинга. Ранее она занимала 772 место. Лидирует румынка Ана Богдан (229), третье место занимает Кирстен Флипкенс из Бельгии (161).
Ранее Александрова стала победительницей турнира серии «Челленджер» в Лиможе. В финале россиянка одолела спортсменку из Белоруссии Александру Саснович в двух сетах с результатом 6:1, 6:3. Встреча длилась 68 минут, писал NEWS.ru.
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