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Теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира серии «Челленджер» в Лиможе. В финале россиянка одолела спортсменку из Белоруссии Александру Саснович в двух сетах с результатом 6:1, 6:3. Встреча длилась 68 минут.

Александрова до этого уже дважды побеждала на турнире в Лиможе — в 2016 и 2018 годах. Ранее NEWS.ru Мария Шарапова приняла участие в съёмках сериала «Утреннее шоу» с актрисами Риз...