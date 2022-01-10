«Абсурд полный»: Чесноков раскритиковал Австралию за ситуацию с Джоковичем

Не пускать первую ракетку мира по теннису Новака Джоковича на Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса — полный абсурд, заявил теннисист и тренер Андрей Чесноков. Он напомнил, что сербский спортсмен уже болел COVID в декабре, к тому же у него медотвод от вакцинации, цитирует «Газета.Ru».

Я не доктор, но примерно понимаю ситуацию — абсурд полный. Человек же переболел! А для австралийцев вообще неважно, ты бомж или Иисус Христос — все должны быть равны и всё. Но это равенство не совсем логично, есть люди, которые уже перенесли болезнь. Тем более у Джоковича есть все документы, заключения. И, наверное, врачи больше знают, чем политические деятели, — высказался Чесноков.

Он добавил, что сам болел коронавирусом и считает важным делать прививку от этого заболевания. Однако, по мнению Чеснокова, важно учитывать медицинские показатели каждого отдельного человека. Так, например, больным онкологией противопоказана прививка от коронавируса, но это не значит, что таких пациентов нельзя пускать в Австралию, аргументировал теннисист.

Ранее в понедельник Джокович выиграл дело в суде Мельбурна, добившись таким образом отмены решения об аннулировании его визы. Но ещё в здании суда представитель австралийского МВД предупредил судью, что Министерство иммиграции и гражданства имеет возможность повторной отмены визы серба при помощи личных полномочий министра.

7 января 34-летнего спортсмена не пустили в страну из-за неправильно оформленной визы и отсутствия законного медотвода от вакцинации от коронавируса.