https://static.news.ru/photo/a91a876a-93f3-11e9-8235-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Злоумышленники в 2019 году стали чаще пользоваться одним из самых простых способов кражи данных. Для обхода защитных систем, фиксирующих скачивание баз на внешний накопители или в «облако», необходимая информация выводится на дисплей и затем фотографируется.

Цифровизация бизнеса увеличивает объем персональных данных, потенциально интересных мошенникам, и одновременно облегчает доступ к ним, способствует формированию черного рынка коммерческой информации как в форме украденных баз, так и услуг «пробива», — рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

К фотографированию экранов мошенники прибегали почти в 10% случаев, после чего размещали полученные снимки в DarkNet. Основные источники утечек — розничные банки, микрофинансовые организации (МФО) и мобильные операторы. 20% сливов данных были в B2B-компаниях (облачные сервисы или маркетплейсы услуг). 10% пришлись на госструктуры, сообщает газета «Известия» .

Как отмечают эксперты, в мире существуют специальные решения, определяющие, когда фотографируется дисплей, но многие компании приобретают более простые и дешевые аналоги.

Ранее News.ru рассказал, что многие мобильные приложения (89%) уязвимы к удалённым хакерским атакам. Злоумышленники могут получить доступ к денежным средствам и личной информации пользователей, отслеживать манипуляции с клавиатурой или делать снимки экрана.