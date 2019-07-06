https://static.news.ru/photo/6b0531be-9fd8-11e9-a6d2-fa163e074e61_1024.jpg Тим Кук Фото: Xinhua/Global Look Press

Новым главой Apple вместо Тима Кука в обозримом будущем может стать операционный директор компании Джефф Уильямс. Сейчас на его плечи легли обязанности покинувшего корпорацию ведущего дизайнера Джони Айва.

Такие прогнозы кадровых перестановок сделали эксперты издания The Wall Street Journal (WSJ). Они уверены, что Уильямс не будет претендовать на должность Айва, а лишь подменит его на некоторое время. В качестве его наиболее сильного качества для компании журналисты назвали его увлечённость дизайном продуктов, которая выше, чем у нынешнего директора Apple.

Уильямс известен тем, что в сотрудничестве с командой дизайнеров руководил разработкой Apple Watch. Также благодаря ему позиционирование умных часов сменилось с «молодёжного и стильного аксессуара» на «полезное устройство для занятий спортом и слежением за здоровьем». Именно в этой нише девайс в конечном итоге нашёл свою целевую аудиторию.

Впрочем, увлечённость и вовлечённость Джеффа Уильямса может как преподнести ему руководящую должность, так и отнять её, полагают авторы прогноза. Как заявил изданию один из анонимных источников, тот «бежит туда, где шайба находится сейчас, а не туда, где она окажется в будущем».

Аналитику WSJ, очевидно, читают и в самой компании Apple. Ранее, как писал News.ru, Тим Кук остался крайне недоволен материалом издания, посвящённым уходу Джони Айва. По его словам, озвучиваемые выводы журналистов не соответствуют действительности. Это, уверен гендиректор корпорации, свидетельствует об отсутствии понимания того, как работает компания.