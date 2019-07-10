https://static.news.ru/photo/71d151a4-a2de-11e9-be7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Видеохостинг YouTube внёс изменения в систему подачи заявлений о нарушении авторских прав. Владельцы контента должны точно указывать, где в роликах используются их материалы.

Изменения должны упростить работу авторов каналов. Зная точный таймкод, они смогут отключить звук в этом фрагменте, заменить дорожку бесплатной песней из библиотеки YouTube или полностью его вырезать . Все опции были доступны и до нововведения, но создателям приходилось самостоятельно искать в видео контент, нарушающий авторские права.

Ранее владельцы каналов были крайне недовольны вышеупомянутой системой. В частности, из-за отсутствия подробной информации о контенте, потенциально нарушающем авторское право, а также времени на обработку изменённого ролика.

Ранее News.ru рассказал, что Mschf Internet Studios представила необычное разрешение Netflix Hangouts для браузера Google Chrome. Оно позволяет пользователям смотреть сериалы или фильмы стримингового сервиса при помощи фальшивой видеоконференции.