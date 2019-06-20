https://static.news.ru/photo/2396a5f8-92f7-11e9-8676-fa163e074e61_1024.jpg Фото: David Bro/ZUMAPRESS.com

YouTube совместно с Universal Music Group улучшат качество почти тысячи знаковых музыкальных видео прошлых лет.

Планируется, что с задачей сервис справится до конца 2020 года. На данный момент уже выпущена первая сотня обновлённых до HD-качества видео таких исполнителей, как Billy Idol, Janet Jackson, Kiss, Lady Gaga, Gwen Stefani, The Killers и других, сообщают « Ведомости ».

Как уже писал News.ru, Google продолжает экспериментировать с дополненной реальностью (AR). Разработчики готовятся преобразить женскую аудиторию YouTube при помощи виртуального макияжа. Для этого пользователи смогут использовать интерактивную рекламу бьюти-блогеров.