YouTube совместно с Universal Music Group улучшат качество почти тысячи знаковых музыкальных видео прошлых лет.
Планируется, что с задачей сервис справится до конца 2020 года. На данный момент уже выпущена первая сотня обновлённых до HD-качества видео таких исполнителей, как Billy Idol, Janet Jackson, Kiss, Lady Gaga, Gwen Stefani, The Killers и других, сообщают «
Как уже писал News.ru, Google продолжает экспериментировать с дополненной реальностью (AR). Разработчики готовятся преобразить женскую аудиторию YouTube при помощи виртуального макияжа. Для этого пользователи смогут использовать интерактивную рекламу бьюти-блогеров.