https://static.news.ru/photo/b7892e74-9276-11e9-b660-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Google продолжает экспериментировать с дополненной реальностью (AR). Разработчики готовятся преобразить женскую аудиторию YouTube при помощи виртуального макияжа.

Для этого пользователи смогут использовать интерактивную рекламу бьюти-блогеров. Функция «Виртуальная примерка» появится в роликах, посвящённых определённой марке косметики, и позволит узнать через экран устройства, подойдёт ли продукция девушкам. Первым брендом, опробовавшим разработку Google, стал MAC Cosmetics.

Как отметили в компании, во время тестирования новой функции ею воспользовались 30% юзеров, которые среднем тратили 80 секунд на «нанесение» виртуальной помады. Сейчас AR-макияж находится в альфа-стадии, но в будущем станет доступен и другим брендам через платформу YouTube FameBit.

Ранее News.ru рассказал, что студия Niantic назвала дату выхода мобильной игры в дополненной реальности Harry Potter: Wizards Unite.