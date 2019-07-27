«МОМО-4» — малогабаритная ракета длиной 10 метров с диаметром 50 сантиметров. Запуск её предшественницы (третьей модификации) удачно прошёл в мае. Аппарат тогда благополучно вышел на заданную орбиту 100 километров. К 2023 году компания намерена вывести на орбиту спутник.
Как сообщал News.ru, 12 апреля SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником Arabsat 6A, который принадлежит Саудовской Аравии и предназначен для передачи телевизионных и телефонных сигналов, а также Интернета на территории Ближнего Востока, Африки и Европы.