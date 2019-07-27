https://static.news.ru/photo/3bfbef70-b045-11e9-9ae6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: International Rocket Launches

Запуск космической ракеты «МОМО-4», разработанной частной компанией Interstellar Technologies, оказался неудачным. Аппарат упал в море из-за сбоя в бортовом компьютере.

Двигатель отключился автоматически раньше времени, ракета безопасно упала в море, — объяснили в компании.

«МОМО-4» — малогабаритная ракета длиной 10 метров с диаметром 50 сантиметров. Запуск её предшественницы (третьей модификации) удачно прошёл в мае. Аппарат тогда благополучно вышел на заданную орбиту 100 километров. К 2023 году компания намерена вывести на орбиту спутник.

Как сообщал News.ru, 12 апреля SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником Arabsat 6A, который принадлежит Саудовской Аравии и предназначен для передачи телевизионных и телефонных сигналов, а также Интернета на территории Ближнего Востока, Африки и Европы.