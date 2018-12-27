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«Яндекс» вычеркнул Telegram из поиска

News.ru/Сергей Булкин

технологии [ версия для печати ]

Поисковая система «Яндекс» перестала выдавать официальный сайт мессенджера Telegram — telegram.org. На это обратили внимание авторы telegram-канала «Код Дурова».

На момент написания новости первой ссылкой, которую отображает поисковик, является «зеркало» сайта — tlgrm.ru. В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что сайт попал в реестр Роскомнадзора, синхронизация с которым происходит автоматически, а поисковый сервис убирает ссылки по мере обновления данных. При этом ссылка на telegram.org не выдаётся только у российских пользователей, сообщает «Код Дурова».

Как писал News.ru, популярный мессенджер был заблокирован на всей территории России 13 апреля. Суд вынес решение по иску Роскомнадзора, который требовал от администраторов Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 


#интернет #ПОИСК #яндекс #telegram #мессенджер
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