https://static.news.ru/photo/df394c08-9cd8-11e9-9d0f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

«Яндекс» не занимается понижением в своей поисковой выдаче позиции сайтов других компаний в пользу собственных сервисов. Об этом заявили в компании и выступили за то, чтобы дискриминация объявлений не допускалась повсеместно.

В «Яндексе» заверили, что никогда не понижали позиции других компаний и не мешали размещать рекламу. «Колдунщики» не зафиксированы на верхних позициях и появляются тогда, когда это повышает качество ответа на запрос, пишет РБК .

В компании подчеркнули, что открыты к диалогу и пытались представить компаниям-партнёрам более сложный формат сниппета (исходного формата текста для поисковой выдачи), но к интеграции они готовы не были.

В «Яндекс.Директе» кроме этого существует формат, аналогичный «колдунщику». Сама компания хотела бы, чтобы на других площадках также появлялись ссылки на её сервисы.

В ответ мы ожидаем встречных действий компаний (в том числе от всех авторов письма). Мы надеемся, что ссылки на сервисы «Яндекса» смогут появиться, например, на выдаче «Авито» («Авто.ру» и «Яндекс.Недвижимость»), на 2ГИС («Навигатор» и «Справочник»), на ivi («Кинопоиск»), на «Кассир.ру» и т.д. — говорится в ответе.

Кромсе этого, «Яндекс» заявил о готовности присоединиться к авторам письма и расширить список его адресатов до других компаний.

Например, все мы должны получить равный доступ к выдаче поиска Google, Mail и Rambler, — отмечается в публикации.

Как писал News.ru, ранее Avito, ЦИАН, Profi.ru, «2ГИС» и ivi сформулировали претензии в специальной записке к «Яндексу». Пять сайтов считают, что компания нарушает закон о конкуренции.

Интерактивные ответы на запросы пользователей, называемые «колдунщиками», отображаются в результатах поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей. «Яндекс», по мнению авторов обращения, отдаёт приоритет связанным с ним сервисам.