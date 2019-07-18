https://static.news.ru/photo/ef456340-a942-11e9-88e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют. Документ, опубликованный Федеральным институтом промышленной собственности , имеется в распоряжении News.ru.

Программа способна работать с аудиовизуальной и текстовой информацией, хранящейся на ПК, смартфонах и планшетах юзеров. Кроме того, она умеет подключаться к сенсорам гаджетов, например, к микрофону.

В самом «Яндексе» заявили, что не собираются применять новшество на практике.

Мы не использовали и не планируем использовать этот патент в своих сервисах. Эта технология так и осталась жить на бумаге в виде патента, — цитирует сообщение пресс-службы «Яндекса» ТАСС .

Представители разработчика добавили, что согласно политике конфиденциальности, все собираемые о пользователях данные не передаются третьим лицам.

Ранее News.ru сообщал, что «Яндекс», владеющий агрегатором службы такси, хочет договориться с властями Москвы о дополнительной разметке на дорогах. По словам управляющего директора корпорации Тиграна Худавердяна, речь идёт о наиболее сложных участках трасс, где происходит много ДТП, где расположены школы или больницы.