«Яндекс» начал испытания беспилотного авто в Лас-Вегасе

https://news.ru/storage/news/fa0bf24797d96c8dea8c2fbfab998ac4/85228481-2204-4e05-a1c5-2adf31d2a81f_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

«Яндекс» выпустил на улицы Лас-Вегаса свой беспилотный автомобиль. Сколько человек изъявило желание поучаствовать в испытании, в компании сообщить отказались.

Демонстрационные поездки беспилотной машины начались ещё в прошлую пятницу. Автомобиль, купленный в США, дополнительно оснастили датчиками и системами, необходимыми для езды без участия водителя. Тем не менее на переднем пассажирском сиденье всегда находится технический сотрудник, обеспечивающий безопасность. В память автомобиля заложена карта одного из районов Лас-Вегаса, по которому он и передвигается. Максимально разрешённая скорость автомобиля — 72 км/ч.

С 8 по 11 января в Лас-Вегасе проходит Международная выставка потребительской электроники CES. Испытания беспилотной машины продолжатся во время работы этого форума, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Яндекса» Мелиссу Макдональд. Что будет с автомобилем дальше, не уточняется. Известно, что компания «Яндекс» начала работу над технологиями для беспилотного автомобиля в начале 2017 года. Для этого в компании применили собственные наработки в области машинного обучения, навигации и составления карт.

Ранее News.ru писал о том, что в России в ближайшие 10 лет появятся комиссары по регулированию аварийных ситуаций с участием беспилотных автомобилей.