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«Яндекс» начал испытания беспилотного авто в Лас-Вегасе

Anton Belitsky/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

«Яндекс» выпустил на улицы Лас-Вегаса свой беспилотный автомобиль. Сколько человек изъявило желание поучаствовать в испытании, в компании сообщить отказались.

Демонстрационные поездки беспилотной машины начались ещё в прошлую пятницу. Автомобиль, купленный в США, дополнительно оснастили датчиками и системами, необходимыми для езды без участия водителя. Тем не менее на переднем пассажирском сиденье всегда находится технический сотрудник, обеспечивающий безопасность. В память автомобиля заложена карта одного из районов Лас-Вегаса, по которому он и передвигается. Максимально разрешённая скорость автомобиля — 72 км/ч. 

С 8 по 11 января в Лас-Вегасе проходит Международная выставка потребительской электроники CES. Испытания беспилотной машины продолжатся во время работы этого форума, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Яндекса» Мелиссу Макдональд. Что будет с автомобилем дальше, не уточняется. Известно, что компания «Яндекс» начала работу над технологиями для беспилотного автомобиля в начале 2017 года. Для этого в компании применили собственные наработки в области машинного обучения, навигации и составления карт.

Ранее News.ru писал о том, что в России в ближайшие 10 лет появятся комиссары по регулированию аварийных ситуаций с участием беспилотных автомобилей.


#сша #яндекс #испытания #беспилотныйтранспорт
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