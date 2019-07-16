https://static.news.ru/photo/b512a6ee-a7f1-11e9-9ec6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Предприятие «Яндекс.Маркет», учредителями которого являются Сбербанк и «Яндекс», прекратило реализацию зарубежных продуктов питания через онлайн-магазин Bringly.

Мы протестировали продажи категории продуктов питания на Bringly, они показали хороший результат. Сейчас работаем над оптимизацией логистического решения для нескоропортящихся товаров и планируем вернуть их в продажу, – сообщил « Ведомостям » представитель «Яндекс.Маркета».

Ранее News.ru сообщал, что «Яндекс.Маркет» сообщил о запуске в 2018 году бета-версии сервиса bringly.ru. С его помощью пользователи могут заказывать товары из зарубежных интернет-магазинов, в том числе из Турции, Китая, Южной Кореи, Великобритании и Германии.

По данным компании, сервис работает по модели маркетплейса. Продавцы публикуют на нём свои предложения и платят с каждой продажи фиксированный процент. Всего покупателям доступны более четырёх миллионов товаров, среди которых одежда, косметика и электроника.

В июле 2019 года Сбербанк заявил, что рассматривает возможность покупки интернет-магазина Ozon и сервиса объявлений Avito. Кредитная организация серьёзно задумалась о приобретении «крупного онлайн-ритейлера» на фоне недовольства совместным проектом с компанией «Яндекс».