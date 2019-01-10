«Яндекс» будет продавать видео на площадках Rambler

https://news.ru/storage/news/4cb1d06abd2149854eed0467b4f24285/eef1ee19-66b2-4744-b6b6-2a2942f698be_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Компании «Яндекс» и Rambler Group продлили соглашение о размещении рекламы, которое также включает различные варианты монетизации видеоконтента на площадках Rambler Group.

Соглашение учитывает планы последней компании по наращиванию объемов видеоконтента.

Ранее News.ru писал о том, что компанией Rambler Group стал руководить управляющий комитет. В его состав вошёл предприниматель Александр Мамут, в 2015 году ушедший с поста главы Rambler & Co. Прежний гендиректор группы Роман Линин покинул пост, его отставку одобрил совет директоров.

Комитет будет координировать ключевые бизнес-направления Rambler Group для реализации запланированной ранее стратегии интеграции и развития группы