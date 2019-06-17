https://static.news.ru/photo/64a7b9d6-9123-11e9-aca7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Xiaomi объявила о выходе на российском рынке телевизора Mi TV 4S 55’’. Производитель отмечает, что новинка совмещает в себе три главных критерия, которые пользователи ищут в подобных устройствах: качество картинки (4K HDR) и звука (встроенный динамик), а также дизайн (металлический корпус).

Основная характеристика Mi TV — «быть умными». В этом телевизору помогает функция Chromecast для трансляции изображения со смартфона на экран и прошивка Android TV 9.0, в том числе поддерживающая YouTube и позволяющая пользоваться сторонними приложениями из Google Play.

Для рекомендации фильмов, сериалов, мультфильмов и других видео Xiaomi добавила в Mi TV фирменный интерфейс PatchWall. Он объединяет в себе 99% контента, существующего на российском легальном рынке. Обновления рекомендаций будут происходить на ежедневной основе вручную отдельной командой.

Пользователям будут предлагать топовые ленты, новые сезоны ТВ-шоу, трейлеры грядущих новинок или тематические подборки, приуроченные к праздникам, остросоциальным событиям или дням рождения актёров и актрис.

Mi TV 4S 55’’, который также станет центром «умного дома», обойдётся в 33 999. Телевизор также будет доступен в версиях с 32-дюймовым (11 999 руб.) и 43-дюймовым экраном (22 999 руб.). Продажи стартуют 25 июня. В подарок до 31 декабря 2018 года покупатели получат шесть месяцев подписки.

Кроме того, с 25 июня по 5 августа телевизоры обойдутся пользователям в 9999 руб. (32’’), 19999 руб. (43’’) и 29999 руб (55’’).