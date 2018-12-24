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Xiaomi поможет пользователям экономить трафик

Ilya Plekhanov/wikipedia.org

технологии [ версия для печати ]

Компания Xiaomi представила новый браузер Xiaomi Mint, который быстро загружает страницы и экономит трафик.

По словам разработчиков, программа будет очень полезна в условиях плохого интернет-соединения. Функция экономии трафика ускоряет загрузку страниц. Она включается и выключается в меню настроек. Настраивается браузер очень просто, так как создан для неискушённого пользователя.

Для удобства создатели добавили функцию голосового поиска, режимы инкогнито и чтения. Программа уже доступна в Google Play, её размер составил 10 мегабайт.

Ранее News.ru писал о том, что компания Xiaomi анонсировала новую серию смартфонов Xiaomi Mi Play. Она позиционируется как доступная линейка устройств для молодёжи.


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