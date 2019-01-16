WSJ: Motorola воскресит RAZR в виде складного смартфона

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Lenovo в скором времени может представить собственный складной смартфон. В качестве бренда производитель намерен использовать культовую «раскладушку» Motorola RAZR.

Компания заключила соглашение с Verizon на эксклюзивную продажу устройства в США. Складной смартфон должен появиться на прилавках магазинов уже в феврале, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В то же время разработчики всё ещё тестируют аппарат, в связи с чем дата начала продаж может измениться. О характеристиках складного Motorola RAZR пока ничего не известно.

Lenovo намерена выпустить более 200 тысяч устройств. За возрождённый RAZR пользователям придётся заплатить $1500.

В конце августа News.ru писал, что Motorola подала новую заявку на патент в Ведомство по патентам и товарным знакам США. В документе говорится о складном смартфоне, который очень похож на классические «раскладушки» компании.

Задняя часть устройства напоминает Moto X: на панели, судя по всему, размещены сканер отпечатков пальцев и основная камера. В патенте объясняется, что смартфон оснащён гибким дисплеем, который закрывается с помощью механического шарнира.

В начале 2018 года исполнительный директор Lenono Ян Юаньцин рассказал о возможном возрождении известной Motorola RAZR. Он также добавил, что благодаря новым технологиям, особенно складным экранам, в будущем пользователи увидят всё больше инноваций в дизайне смартфонов компании.