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WSJ: Apple выпустит три iPhone в 2019 году

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Компания Apple вновь представит три новые модели iPhone осенью 2019 года. Одной из них станет преемник «бюджетного» iPhone XR.

Устройство останется с LCD-дисплеем, но получит дополнительную заднюю камеру, как и второй аппарат грядущей линейки, который производитель оснастит OLED-экраном. Самым интересным «яблочным» смартфоном 2019 года станет «старшая» модель с тройной задней камерой, сообщает издание The Wall Street Journal.

Ранее News.ru сообщил, что Apple в первом квартале 2019 года снизит на 10% производство трёх новых моделей смартфонов: iPhone XS, XS Max и XR.


#apple #iPhone #смартфоны
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