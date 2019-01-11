WSJ: Apple выпустит три iPhone в 2019 году

https://news.ru/storage/news/db3209a395eef021633b836ae40489e4/a8166e46-7435-486b-8181-58388364048f_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Apple вновь представит три новые модели iPhone осенью 2019 года. Одной из них станет преемник «бюджетного» iPhone XR.

Устройство останется с LCD-дисплеем, но получит дополнительную заднюю камеру, как и второй аппарат грядущей линейки, который производитель оснастит OLED-экраном. Самым интересным «яблочным» смартфоном 2019 года станет «старшая» модель с тройной задней камерой, сообщает издание The Wall Street Journal.

Ранее News.ru сообщил, что Apple в первом квартале 2019 года снизит на 10% производство трёх новых моделей смартфонов: iPhone XS, XS Max и XR.