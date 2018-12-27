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В РФ выдан первый электронный сертификат на автомобиль

Fang Xinwu/Color China Photo/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) оформило первое электронное одобрение типа транспортного средства (ОТТС). ОТТС получено на автомобиль Mazda СХ-9, произведённый на заводе «Мазда-Соллерс» во Владивостоке.

«ОТТС подписано с применением электронно-цифровых подписей», — сообщили в Росстандарте.

Планируется, что в дальнейшем система электронных ОТТС будет объединена с системой электронных ПТС и другими автомобильными базами данных.

Ранее News.ru писал, что к концу 2018 года в стране выдано более 4,5 млн электронных больничных. По словам представителей пресс-службы Минтруда Р Ф, больше 60% медучреждений в 58 российских регионах имеют возможность делать подобные документы.


#автомобиль #росстандарт
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