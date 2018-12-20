Volkswagen, Audi и Skoda отзывают автомобили в России

https://news.ru/storage/news/e2567d1a25c0c21b9fb253b462d692e4/bd2862ee-0046-4166-a5be-7dc3f2ac5fe3_850.jpg Peter Steffen/dpa/Global Look Press

96 автомобилей группы Volkswagen будут отозваны в России из-за проблем с подголовниками. Ремонт для автовладельцев будет бесплатным.

В машинах Volkswagen Passat и Golf, Audi A3 и Skoda Octavia была обнаружена ошибка при сварке подголовника и спинки сидения. Такая ошибка может привести к проблемам при ДТП, сообщается в пресс-службе Росстандарта.

У отозванных машин будут заменены неправильные конструкции.

Ранее News.ru сообщал, что в России отзывают 4,32 тыс. автомобилей Volkswagen Tiguan. Решение было принято в связи с выявленными проблемами в светодиодной подсветке люка.