Volkswagen, Audi и Skoda отзывают автомобили в России

96 автомобилей группы Volkswagen будут отозваны в России из-за проблем с подголовниками. Ремонт для автовладельцев будет бесплатным.
В машинах Volkswagen Passat и Golf, Audi A3 и Skoda Octavia была обнаружена ошибка при сварке подголовника и спинки сидения. Такая ошибка может привести к проблемам при ДТП, сообщается в пресс-службе Росстандарта.
У отозванных машин будут заменены неправильные конструкции.
Ранее News.ru сообщал, что в России отзывают 4,32 тыс. автомобилей Volkswagen Tiguan. Решение было принято в связи с выявленными проблемами в светодиодной подсветке люка.