Военный спутник Минобороны запущен в космос

https://news.ru/storage/news/c5f0431a39145c8bb99d7e8ed2e177a3/248d9fcc-56ca-4ecb-9648-1fde7943aefe_850.jpg twitter.com/roscosmos

Отделение от третьей ступени головной части ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком и военным спутником прошло в штатном режиме после запуска с Байконура. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Космическая головная часть ракеты космического назначения „Протон-М“ в составе разгонного блока „Бриз-М“ и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчётное время — 3:30 мск штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя тяжёлого класса „Протон-М“», — цитирует сообщение РИА Новости.

Выведение космического аппарата на расчётную орбиту займёт несколько часов.

До этого Минобороны сообщало, что ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Байконур в 3:20 мск. Предстартовые операции и запуск ракеты «Протон-М» прошли в штатном режиме.

Ранее News.ru сообщал, что третий военный спутник «Благовест» планируется запустить до конца года. Старт анонсировался на космодроме Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М».