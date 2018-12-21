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Военный спутник Минобороны запущен в космос

twitter.com/roscosmos

технологии [ версия для печати ]

Отделение от третьей ступени головной части ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком и военным спутником прошло в штатном режиме после запуска с Байконура. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Космическая головная часть ракеты космического назначения „Протон-М“ в составе разгонного блока „Бриз-М“ и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчётное время — 3:30 мск  штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя тяжёлого класса „Протон-М“», — цитирует сообщение РИА Новости.

Выведение космического аппарата на расчётную орбиту займёт несколько часов.

До этого Минобороны сообщало, что ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Байконур в 3:20 мск. Предстартовые операции и запуск ракеты «Протон-М» прошли в штатном режиме.

Ранее News.ru сообщал, что третий военный спутник «Благовест» планируется запустить до конца года. Старт анонсировался на космодроме Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М».


#минобороны #Байконур #ракета #космос #спутник
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