Военный спутник Минобороны запущен в космос

Отделение от третьей ступени головной части ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком и военным спутником прошло в штатном режиме после запуска с Байконура. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Космическая головная часть ракеты космического назначения „Протон-М“ в составе разгонного блока „Бриз-М“ и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчётное время — 3:30 мск штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя тяжёлого класса „Протон-М“», — цитирует сообщение РИА Новости.
Выведение космического аппарата на расчётную орбиту займёт несколько часов.
До этого Минобороны сообщало, что ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Байконур в 3:20 мск. Предстартовые операции и запуск ракеты «Протон-М» прошли в штатном режиме.
Ранее News.ru сообщал, что третий военный спутник «Благовест» планируется запустить до конца года. Старт анонсировался на космодроме Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М».