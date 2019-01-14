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«Революционный» мессенджер Veon прекратит работу

Сергей Булкин/News.ru

технологии [ версия для печати ]

Группа Veon, в которую входит российский «ВымпелКом», закрывает одноимённый мессенджер. Порядка двухсот сотрудников компании в Великобритании и Нидерландах будут уволены.

О таком решении сообщил в интервью украинскому изданию «Лига.нет» Евгений Кражан — директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке «Киевстара», ещё одной «дочки» Veon.

«Платформа Veon сразу запускалась с пометкой, что это тестирование и мы собираем по ней отзывы. Ведь не всегда можно ожидать, что-то, что ты придумаешь, сразу всем будет понятно и легко распространится», — пояснил топ-менеджер.

При этом он отметил, что проект не был «фейлом».

Мессенджер, запущенный в 2017 году, позволяет не только обмениваться сообщениями, но и переводить денежные средства, вызывать такси, слушать музыку, смотреть фильмы. Версия для Android была установлена на нескольких миллионах смартфонов по всему миру.

Ранее News.ru писал, что российский предприниматель Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP. Решение программист принял после того, как Telegram был включён в российский реестр Роскомнадзора организаторов распространения информации в Интернете.


#мессенджеры
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