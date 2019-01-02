Владельцы ряда смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp

https://news.ru/storage/news/c4d579657b72cd3d5f1a54061369b83d/77c67e40-012f-495e-bd35-735823b61268_850.jpg Bruno Amaral/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на ряде смартфонов. Так, после 31 декабря воспользоваться мессенджером не могут владельцы гаджетов с операционной системой Nokia S40.

С изменениями после 1 февраля также столкнутся пользователи с моделями телефонов с операционной системой Android 2.3.7 и iOS 7.

WhatsApp исчезнет с таких смартфонов в связи с тем, что компания перестала заниматься разработками для этих операционных систем.

Ранее News.ru писал, что Facebook работает над созданием криптовалюты, которая позволит пользователям переводить средства в мессенджере WhatsApp. В первую очередь она будет ориентирована на рынок денежных переводов в Индии.