Владельцы ряда смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp

WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на ряде смартфонов. Так, после 31 декабря воспользоваться мессенджером не могут владельцы гаджетов с операционной системой Nokia S40.
С изменениями после 1 февраля также столкнутся пользователи с моделями телефонов с операционной системой Android 2.3.7 и iOS 7.
WhatsApp исчезнет с таких смартфонов в связи с тем, что компания перестала заниматься разработками для этих операционных систем.
Ранее News.ru писал, что Facebook работает над созданием криптовалюты, которая позволит пользователям переводить средства в мессенджере WhatsApp. В первую очередь она будет ориентирована на рынок денежных переводов в Индии.