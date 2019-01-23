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Российская социальная сеть «ВКонтакте» запустила каталог подкастов, в котором собраны и разделены по категориям все тематические рубрики.

«Каталог подкастов — это ещё один шаг, чтобы сделать нашу платформу наиболее удобной как для пользователей, так и для авторов», — сказал директор по росту и исследованиям «ВКонтакте» Андрей Законов.

Новый сервис доступен в мобильном приложении социальной сети для Android и iOS. Попасть в каталог можно через новый пункт в меню мобильного приложения, который назвали «Подкасты». Пользователям доступны тематические рубрики на любой вкус: образование, технологии, музыка, здоровье и многие другие. Об этом сообщает Sostav.

Как ранее писал News.ru, социальная сеть «ВКонтакте» откроет официальные представительства в крупных российских городах. В компании назвали это экспериментом и выразили надежду, что он будет удачным. Представители соцсети будут консультировать местных авторов контента и СМИ, а также поддерживать интересные проекты. Первый этап программы стартует в Екатеринбурге 30 января. Представительства соцсети уже есть в Москве и Сочи.