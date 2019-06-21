Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала сервис для вызова такси. Он получил название VK Taxi и базируется на платформе приложений VK Mini Apps.
На данный момент услуга доступна в Москве, Самаре, Тольятти и Ярославле. Оплатить поездку можно с банковской карты или с помощью внутренней платёжной системы VK Pay, сообщает «
Среди возможностей сервиса от соцсети — разделение чека поездки на нескольких пользователей и выбор пунктом назначения адреса, указанного в сообществе. В ближайшее время этот перечень обещают расширить.
Ранее, как писал News.ru, основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров пригласил сотрудников «Яндекса» на работу. По его словам, тем предстоит работать над созданием нового агрегатора новостей.