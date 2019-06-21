https://static.news.ru/photo/78595eb2-942f-11e9-855c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала сервис для вызова такси. Он получил название VK Taxi и базируется на платформе приложений VK Mini Apps.

На данный момент услуга доступна в Москве, Самаре, Тольятти и Ярославле. Оплатить поездку можно с банковской карты или с помощью внутренней платёжной системы VK Pay, сообщает « Ридус ».

Среди возможностей сервиса от соцсети — разделение чека поездки на нескольких пользователей и выбор пунктом назначения адреса, указанного в сообществе. В ближайшее время этот перечень обещают расширить.

Ранее, как писал News.ru, основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров пригласил сотрудников «Яндекса» на работу. По его словам, тем предстоит работать над созданием нового агрегатора новостей.