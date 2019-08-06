Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует нововведение — отключение лайков под постами. В эксперименте участвует небольшая часть пользователей.
На отсутствие поставленных лайков одним из первых обратил внимание пользователи соцсети. В техподдержке ему подтвердили, что она попал в тестовую группу, и попросили описать, что он чувствует по этому поводу.
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Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента, — объяснил Законов.
Социальная сеть проверит, как изменения повлияют на вовлечение пользователей, будет следить за показателями и обратной связью, и сделают выводы по результатам тестированию.
В апреле News.ru сообщил о подобных изменениях в Instagram. Позже разработчики действительно скрыли число лайков под постами сначала для Канады, а позже для ещё шести стран, включая Австралию, Италию, Бразилию и Японию.