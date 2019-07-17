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«ВКонтакте» ведёт работу над сервисом знакомств. Разработка получила название Lovina, и сейчас она находится в стадии закрытого тестирования.

Первым о находке рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он обнаружил в соцсети закрытую группу «Lovina — знакомства», в которой состоят только сотрудники «ВКонтакте», включая управляющего директора Андрея Рогозова.

В комментарии под постом разработку нового продукта косвенно подтвердил директор по продукту «ВКонтакте» Иван Козлов. Он написал, что тестирование действительно доступно только сотрудникам VK.

Ранее News.ru рассказал, что Twitter объявил о выходе нового дизайна для desktop-версии социальной сети. Обновление добавляет больше возможностей для настройки и полностью перестроенную навигацию.