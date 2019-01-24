Vivo представила футуристический концепт-смартфон без разъёмов

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Vivo Apex 2019

Компания Vivo представила обещанный смартфон Vivo Apex 2019. Производитель, как и предполагали эксперты и издания, решил избавиться от отверстий или разъёмов, а также добавил подэкранный сканер отпечатков, фиксирующий прикосновения практически по всей площади дисплея.

Аппаратной основной девайса стал процессор Qualcomm Snapdragon 855, 12 Гб оперативной и 512 Гб внутренней флеш-памяти. Устройство получило 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340x1080 пикселей, двойную основную камеру на 12 и 13 Мп, однако селфи-камера в нём отсутствует.

Беспроводная зарядка Vivo Apex 2019 происходит посредством MagPort, небольшого магнитного разъёма на задней панели, который также обеспечивает и передачу данных. Компания отметила, что аппарат станет её первым 5G-смартфоном.

Больше подробностей о Vivo Apex 2019 производитель пообещал рассказать на выставке MWC 2019, которая пройдёт с 25 по 28 февраля.

Ранее аналогичный смартфон анонсировала Meizu. Модель Zero получила двойную основную камеру на 12 и 20 Мп, селфи-камеру на 20 Мп и 5,99-дюймовый AMOLED-дисплей, который одновременно выполняет три функции: сканирует отпечатки пальцев и выполняет роль динамика и микрофона. Смартфон также получил процессор Snapdragon 845, поддержку Bluetooth 5.0 и беспроводной зарядки мощностью 18 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Из-за своей особенности в устройстве используется eSIM, а в качестве боковых кнопок выступает сенсорная панель Virtual Side Button, определяющая силу нажатия на неё. Компания пока не раскрывает подробностей об оперативной и внутренней памяти и ёмкости аккумулятора.