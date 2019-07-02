https://static.news.ru/photo/1504fc40-9cae-11e9-8d98-fa163e074e61_1024.jpg deepfake-ролик с лицом актрисы Эммы Уотсон Фото: скриншот

Власти Вирджинии официально расширили закон против так называемой порномести. Поправка, вступившая в силу 1 июля, добавляет к реальным обнажённым изображениям и видеоконтент, в том числе созданный при помощи нейросетей.

С 2014 года Вирджиния запретила распространять откровенные фото и ролики с целью «принуждения, преследования или запугивания» другого человека. В поправке уточняется, что перечень теперь включает «ложно созданное видеоизображение или неподвижное изображение», которое может относиться к deepfakes, фотошопу или другим фейковым материалам.

Нарушение закона (правонарушение первого класса) влечёт за собой тюремное заключение сроком до 12 месяцев либо штраф до $2500.

Ранее News.ru посвятил специальный материал приложению DeepNude, преемнику deepnude, и тому, почему пользователи так заинтересованы в фейковом откровенном контенте.