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ВЦИОМ разовьёт телефонного робота до уровня «Алисы»

Сергей Булкин/News.ru

технологии [ версия для печати ]

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) планирует развить систему опросов граждан с помощью телефонного робота в 2019 году. Организация намерена развить собственную нейросеть уровня «Алисы» компании «Яндекс».

По словам генерального директора центра Валерия Федорова, планируется проводить часть опросов через робота. При этом машину сделают более умной, коммуникабельной.

«Чтобы вы, общаясь с нашим роботом, давали те ответы, которые считаете нужными, а не бросали трубку», — приводит слова Федотова АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что сейчас ВЦИОМ проводит от 8% до 12% опросов в интернете. По словам Федотова, компании нравится такой подход, и она планирует работать в этом направлении. Пока проводить репрезентативные опросы в Сети не удаётся.


#ВЦИОМ #роботы #алиса
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