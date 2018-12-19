Valve назвала номинантов премии Steam Awards 2018

Компания Valve объявила номинантов премии Steam Awards 2018. Пользователям сервиса предстоит выбрать понравившегося претендента в восьми категориях.
За звание «Игра года» будут бороться PUBG, Monster Hunter World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2 и «Assassin's Creed Одиссея». В номинации «Лучший разработчик» Valve решила увеличить число студий до 10 в связи с небольшой разницей голосов между претендентами. При этом компания исключила себя из этой категории. С полным списком номинантов можно ознакомиться ниже.
Номинация «Игра года в виртуальной реальности»
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- VRChat
- Beat Saber
- Fallout 4 VR
- SUPERHOT VR
Номинация «Любимое дитя»
- Dota 2
- Grand Theft Auto V
- No Man's Sky
- Path of Exile
- Stardew Valley
Номинация «Лучшее окружение»
- «Ведьмак 3: Дикая Охота»
- Subnautica
- Shadow of the Tomb Raider
- Far Cry 5
- Dark Souls 3
Номинация «Друг познаётся в игре»
- Counter-Strike: Global Offensive
- «Tom Clancy's Rainbow Six Осада»
- Payday 2
- Dead by Daylight
- Overcooked! 2
Номинация «Лучшая альтернативная история»
- Wolfeinstein II: The New Colossus
- «Assassin's Creed Одиссея»
- Hearts of Iron IV
- Sid Meier's Civilization VI
- Fallout 4
Номинация «Кладезь машинного веселья»
- Euro Truck Simulator 2
- Rocket League
- NieR:Automata
- Factorio
- Space Engineers
Номинация «Лучший разработчик»
- CD PROJEKT RED
- Ubisoft
- Bethesda
- Rockstar Games
- Digital Extremes Ltd.
- Square Enix
- Capcom
- Paradox Interactive
- BANDAI NAMCO Entertainment
- Klei
Голосование откроется 20 декабря и продлится до 3 января. Победители Steam Awards 2018 будут объявлены в начале февраля 2019 года.
Ранее News.ru рассказал, что Nintendo Switch стала самой быстропродаваемой консолью текущего поколения в США. С момента её выхода в марте 2017 года по ноябрь 2018 года было продано более 8,7 млн устройств.