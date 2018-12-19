Valve назвала номинантов премии Steam Awards 2018

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Компания Valve объявила номинантов премии Steam Awards 2018. Пользователям сервиса предстоит выбрать понравившегося претендента в восьми категориях.

За звание «Игра года» будут бороться PUBG, Monster Hunter World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2 и «Assassin's Creed Одиссея». В номинации «Лучший разработчик» Valve решила увеличить число студий до 10 в связи с небольшой разницей голосов между претендентами. При этом компания исключила себя из этой категории. С полным списком номинантов можно ознакомиться ниже.

Номинация «Игра года в виртуальной реальности»

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

VRChat

Beat Saber

Fallout 4 VR

SUPERHOT VR

Номинация «Любимое дитя»

Dota 2

Grand Theft Auto V

No Man's Sky

Path of Exile

Stardew Valley

Номинация «Лучшее окружение»

«Ведьмак 3: Дикая Охота»

Subnautica

Shadow of the Tomb Raider

Far Cry 5

Dark Souls 3

Номинация «Друг познаётся в игре»

Counter-Strike: Global Offensive

«Tom Clancy's Rainbow Six Осада»

Payday 2

Dead by Daylight

Overcooked! 2

Номинация «Лучшая альтернативная история»

Wolfeinstein II: The New Colossus

«Assassin's Creed Одиссея»

Hearts of Iron IV

Sid Meier's Civilization VI

Fallout 4

Номинация «Кладезь машинного веселья»

Euro Truck Simulator 2

Rocket League

NieR:Automata

Factorio

Space Engineers

Номинация «Лучший разработчик»

CD PROJEKT RED

Ubisoft

Bethesda

Rockstar Games

Digital Extremes Ltd.

Square Enix

Capcom

Paradox Interactive

BANDAI NAMCO Entertainment

Klei

Голосование откроется 20 декабря и продлится до 3 января. Победители Steam Awards 2018 будут объявлены в начале февраля 2019 года.

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