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Valve назвала номинантов премии Steam Awards 2018

PUBG/facebook.com

технологии [ версия для печати ]

Компания Valve объявила номинантов премии Steam Awards 2018. Пользователям сервиса предстоит выбрать понравившегося претендента в восьми категориях.

За звание «Игра года» будут бороться PUBG, Monster Hunter World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2 и «Assassin's Creed Одиссея». В номинации «Лучший разработчик» Valve решила увеличить число студий до 10 в связи с небольшой разницей голосов между претендентами. При этом компания исключила себя из этой категории. С полным списком номинантов можно ознакомиться ниже. 

Номинация «Игра года в виртуальной реальности»

  • The Elder Scrolls V: Skyrim VR
  • VRChat
  • Beat Saber
  • Fallout 4 VR
  • SUPERHOT VR

Номинация «Любимое дитя»

  • Dota 2
  • Grand Theft Auto V
  • No Man's Sky
  • Path of Exile
  • Stardew Valley

Номинация «Лучшее окружение»

  • «Ведьмак 3: Дикая Охота»
  • Subnautica
  • Shadow of the Tomb Raider
  • Far Cry 5
  • Dark Souls 3

Номинация «Друг познаётся в игре»

  • Counter-Strike: Global Offensive
  • «Tom Clancy's Rainbow Six Осада»
  • Payday 2
  • Dead by Daylight
  • Overcooked! 2

Номинация «Лучшая альтернативная история»

  • Wolfeinstein II: The New Colossus
  • «Assassin's Creed Одиссея»
  • Hearts of Iron IV
  • Sid Meier's Civilization VI
  • Fallout 4

Номинация «Кладезь машинного веселья»

  • Euro Truck Simulator 2
  • Rocket League
  • NieR:Automata
  • Factorio
  • Space Engineers

Номинация «Лучший разработчик»

  • CD PROJEKT RED
  • Ubisoft
  • Bethesda
  • Rockstar Games
  • Digital Extremes Ltd.
  • Square Enix
  • Capcom
  • Paradox Interactive
  • BANDAI NAMCO Entertainment
  • Klei

Голосование откроется 20 декабря и продлится до 3 января. Победители Steam Awards 2018 будут объявлены в начале февраля 2019 года.

Ранее News.ru рассказал, что Nintendo Switch стала самой быстропродаваемой консолью текущего поколения в США. С момента её выхода в марте 2017 года по ноябрь 2018 года было продано более 8,7 млн устройств.


#steam #valve
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