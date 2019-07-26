https://static.news.ru/photo/388acdf2-afc3-11e9-ae20-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Мессенджер WhatsApp готовит ряд усовершенствований к выходу официального обновления приложения на платформе iOS. Они уже появились в бета-версии 2.19.80.16 и тестируются разработчиками.

Обзор грядущих изменений подготовил портал WABetaInfo . Так, в новой версии полностью исчезнет любая возможность экспортировать изображение профиля контактов.

В чатах появятся закрёпленные предупреждения о том, что существуют проблемы с получением сообщений. В уведомлениях будет предложено обновить приложение для устранения этого бага.

Также разработчики хотят внедрить функцию быстрого редактирования медиафайлов.

Не исключено, что в дальнейшем мессенджер сможет работать на нескольких устройствах независимо от смартфона. При этом будет использована одна учётная запись пользователя.

Ранее News.ru писал, что в WhatsApp был обнаружен новый вид мошенничества. Якобы в честь 10-летия мессенджера пользователям предлагалось перейти по ссылке, ответить на вопросы и разослать сообщения друзьям. За это и обещали 1 Тб мобильного трафика и годовую премиум-подписку на музыкальный сервис Spotify. Однако на самом деле ссылка вела на сайт, занимающийся сбором личной информации.