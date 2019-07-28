https://static.news.ru/photo/3dc75714-b12f-11e9-a44a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zuma/TASS

Разработчики Tesla оснастят компьютеры автомобилей приложениями YouTube и Netflix. Однако первое время пользоваться ими владельцы электромобилей смогут только во время стоянки.

Благодаря объёмному звуку, большому дисплею и удобным сидениям Tesla в автомобиле будет непередаваемое ощущение кинематографичности. Когда регулирующие органы одобрят полное самостоятельное вождение, мы включим опцию показа видео во время движения, — написал основатель компании Илон Маск в Twitter.

When full self-driving is approved by regulators, we will enable video while moving — e (@elonmusk) 27 июля 2019 г.

Оценить новую опцию владельцы Tesla, возможно, смогут уже в августе.

Ранее News.ru писал, что созданная Илоном Маском компания NeuraLink, изучающая возможность совмещения мозга с компьютером, просит руководство США разрешить провести испытания на людях. Ранее подобные опыты успешно проводили на обезьянах.