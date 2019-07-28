Разработчики Tesla оснастят компьютеры автомобилей приложениями YouTube и Netflix. Однако первое время пользоваться ими владельцы электромобилей смогут только во время стоянки.
Благодаря объёмному звуку, большому дисплею и удобным сидениям Tesla в автомобиле будет непередаваемое ощущение кинематографичности. Когда регулирующие органы одобрят полное самостоятельное вождение, мы включим опцию показа видео во время движения, — написал основатель компании Илон Маск в Twitter.
When full self-driving is approved by regulators, we will enable video while moving
Оценить новую опцию владельцы Tesla, возможно, смогут уже в августе.
Ранее News.ru писал, что созданная Илоном Маском компания NeuraLink, изучающая возможность совмещения мозга с компьютером, просит руководство США разрешить провести испытания на людях. Ранее подобные опыты успешно проводили на обезьянах.